Kendi motoru gibi binip gitmiş: Motor hırsızı tutuklandı

Olay, Ataşehir İçerenköy'de 11 Şubat Salı günü meydana geldi. Kaldırımda park halinde olan motosiklet kapüşonlu bir şüpheli tarafından çalındı. Motosiklet sahibinin şikayeti üzerinde Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Polis, yaptığı araştırmada motosikletin çalınma anının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirlendi. Görüntülerde şüphelinin park halindeki motosikletin çevresinde bir süre dolaştığı, daha sonra kontak anahtarının aracın üzerinde olduğunu fark edip, motosiklete binip olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırmada çalınan motosikleti terk edilmiş halde buldu. Motosiklet sahibine teslim edilirken, olayı gerçekleştirdiği belirlenen U.Ç.(20) ise polis tarafından gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek sorgusu yapılan şüphelinin poliste daha önceden 3 suç kaydı olduğu belirlendi.Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. U.Ç. işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.