Adana'da çaldıkları otomobili parçalayan 2 şüpheli yakalandı. Sorguya alınan zanlılardan Ali D., "Aracı kendi otomobilim zannettim; o yüzden bindim" derken Erdal Y., "Ben Ali'ye yardım etmedim; sadece çay götürdüm" diyerek kendisini savundu. 2 şüpheli de tutuklandı.

HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay, 8 Ocak akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen Ali D. (28) ile Erdal Y. (32), H.K.'nin yol kenarına park ettiği otomobilin yanına geldi. Aracın kapılarını kontrol eden şüpheliler, sürücü kapısının kilitli olmadığını fark etti. Otomobile binen Ali D., düz kontak yaparak çalıştırdığı aracı götürdü. Bu anlar bölgedeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ARACI PARÇALADILAR

Otomobilinin çalındığını fark eden H.K., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, yaklaşık 30 saatlik görüntü izlemesinin ardından şüphelilerin saklandığı adresi tespit edip, operasyon düzenledi. Polis, Ali D.'nin aracı arkadaşı Erdal Y.'nin barakasına götürdüğü ve burada parçaladıklarını belirledi. Polis, operasyonla Ali D. ile Erdal Y.'yi, yakalandı. Aramalarda, otomobilden çıkarılan parçalar bulundu.

"SADECE ÇAY GÖTÜRDÜM"

İfadeleri alınan Ali D., "Otomobili kendi aracım zannederek bindim. Araçla bölgeden ayrıldık. Eve götürdükten sonra kendi otomobilim olmadığını fark ettim. Geri götürmek istediğimde lastiği patlamıştı. Başka da bir şey hatırlamıyorum" dedi. Erdal Y. ise ifadesinde, "Ali otomobile binip, düz kontak yaparak çalıştırdı. Ben eşimin yanına gittim. Ali'nin yanına döndüğümde aracı parçalıyordu. Ben sadece Ali'ye çay götürdüm, yardım etmedim" diye konuştu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali D. ile Erdal Y., tutuklandı.