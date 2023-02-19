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Giriş Tarihi: 19.2.2023

Kendi TIR’ıyla 2 bin 660 km yol katedip yardım getirdi

İHA
Kendi TIR’ıyla 2 bin 660 km yol katedip yardım getirdi
Yıllar önce Fransa'ya taşınan Yozgatlı gurbetçi bir ailenin kızı olan 24 yaşındaki Gülfem Zengin, Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 11 ilde etkili olan deprem felaketine duyarsız kalmadı. 4 yıldan bu yana TIR kullandığını söyleyen Gülfem Zengin, 2 yıl önce aldığı TIR ile Fransa'da bir dernek öncülüğünde toplanan yardımları Kahramanmaraş'a ulaştırmak için yola çıktı.



2 bin 660 kilometre yolu tek başına gelen Gülfem Zengin, Türkiye'ye 2 buçuk günde geldiğini söyledi. Gülfem Zengin, "Kadın ve yalnız olduğum için içimde korku vardı. Türkiye'de çok üzücü bir durum var. Depremdeki insanların çaresizliği benim için daha önemliydi" şeklinde konuştu.

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Kendi TIR’ıyla 2 bin 660 km yol katedip yardım getirdi
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