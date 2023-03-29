Kendilerini Vali olarak tanıtan dolandırıcılar her şeyi itiraf etti: Çok sayıda kişiyi dolandırdık.

İlginç dolandırıcılık olayı 28 Eylül 2018 yılında meydana geldi. O Dönem Bolu Valisi olarak görev başında olan Aydın Baruş, 26 Ekim 2018 tarihinde Malatya Valisi olarak ataması gerçekleştirildi. Tayin edilmeden bir ay önce sanıklar Fatih Çetin, Hilmi İşçi, Nevfel Keskin ile Oğuzhan Deniz isimli dolandırıcılar hemen plan kurarak, Bolulu iş insanı B.Y.'nin işyerini arayarak planı devreye soktular.

Olay günü şirketin gerçek sahibi annesinin il dışında olduğunu ve telefonun kendisine bağlandığını belirten B.Y. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde şunları söyledi; "Beni arayan kişi kendisini, 'Ben Mustafa Öztürk. Bolu Valiliğinden arıyorum. Ben Valinin Özel Kalem Müdürüyüm. Vali bey sizinle görüşmek istiyor' dedi ve telefonu başka bir hatta yönlendirip, bir erkek şahıs telefona bağlandı. Şahıs bana hitaben; 'Ben Bolu Valisi Aydın Baruş. Bolu'da işsizlik problemi var. Bir yardım projesi oluşturduk. Engelli çocuklar ile ilgili elektrikli, akülü araba alımı var. Bu projede sizden de destek bekliyoruz. Mustafa bey, sizinle tekrar irtibata geçecek ve gerekli bilgileri verecek, onun görüşür' dedi. Bende, yardım için mail atılmasını istedim. Hemen ardından gelen evrak görüntüsünde, "Vali Aydın Baruş e-imzalı' ibareyi gördüm. Hesap sahibi olarak Fatih Çetin olduğu ve hesap numarası gönderildi. Birde yine mailime, 'Bolu Valiliği Sosyal Yardım Koordinasyon Başkanlığı' başlıklı yazıda gönderdiler. İnandım ve 16 bin lira iban hesaplarına gönderdim. Fakat, rahatsız oldum ve ertesi gün Bolu Valiliğine gidince gerçeği öğrendim ve dolandırıldım. Kendilerinden şikayetçiyim" dedi. Duruşmaya mağdur olarak katılan E.Y.'de B.Y.'nin annesi olduğunu, olay günü il dışında olduğunu ve kendisininde sanıklardan şikayetçi olduğunu ifade etti.

Tutuklu sanıklardan Nevfel Keskin, üzerlerine atılı suçlamaları kabul ederek, "Biz bütün dolandırıcılık olaylarında hep beraber bulunduk. Ama Bolu ili bazında böyle bir olay gerçekleştirmedik. Çok sayıda kişiyi dolandırdık. Biz birçok kişinin kimlik ve banka bilgilerini alıp, dolandırıcılık işlerini yaptık. Bu olaylarda Oğuzhan, Fatih ve Hilmi'de vardı. Onlarda bu işin içindedir. Kimse boşuna inkar etmesin" diye kendini savunurken, diğer tutuklu sanık Oğuzhan Deniz'de savunmasında; "Ben Bolu Valisi Aydın Baruş ismini kullanmadım ama hesap bilgilerimi kullandırdım ve bunları dolandırıcılık olayında komisyon karşılığında kullandırdım. B işe bilerek girdim. Herkes bu işlere bilerek girmiştir. Kimse kimseye bedava para vermez" dedi. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde haklarında 12'şer yıl hapis cezası istemiyle yargılanan 4 sanığın duruşması eksik evrakların tamamlanması üzerine 6 Nisan 2023 tarihine ertelendi.