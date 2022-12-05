Kendilerini ’Hızır, Mehdi ve Turabi’ diye tanıttılar! 180 bin TL’sini hortumladılar!

Şüphelilerden biri vatandaş ile kurduğu diyalogdan sonra 'Sakın giderken arkana bakma' diyerek uyarıp, Hızır A.S.'a da atıfta bulunup tezgahın inandırıcılığını artırdı. İ.Ö'de şüphelilerin yanından ayrılacağı esnada şüpheliler daha önceden ayarladıkları ve suç ortakları olan sürücüyü yol üzerinde rastgele bir araçmış gibi durdurdu. Araç içerisindeki şüpheli, İ.Ö'ye 'Sen de artık bizim dergahımızdasın, lüks yaşantıdan uzak dur. Daha düşük modelde bir arabaya bin. Allah rızası için 40 kapıya yardım edeceğiz sen de para ver' diyerek telkinde bulundu.