Kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırdılar

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşayan Esma Demiroğlu (72) ve Veli Demiroğlu (73) çifti, kendilerini organize şubede görevli polis olarak tanıtan bir suç şebekesi tarafından dolandırıldı. Çifti ev telefonunda arayan şüpheliler iddiaya göre "İnternet aracılığı ile yurt dışı, yurt içi konuşmalarınız var, size bir sürü borç gelecek, o yüzden arıyoruz" dedi. Tuzağa düşen Veli Demiroğlu, bankadan 20 bin lira kredi çekerek parayı şüphelilere elden teslim etti. Dolandırıcıların hesabında olan parayı da istemesi üzerine 8 bin 500 lira para verdi. Şüphelilerin eşinin karakolda olduğunu söylemesi üzerine karakola giden Demiroğlu eşini bulamayınca dolandırıldığını fark etti. Yaşlı çift Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında şüpheli Mazlum M. hakkında 'Kişinin, kamu görevlisi veya banka sigorta kredi kurumu çalışanı olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Esma Demircioğlu, şüphelilerin "Şifreli konuşacağız" dediğini ve eşiyle yaptığı telefon görüşmesinde kendisine şifre olarak "7 polis, bir savcı" demesini istediklerini söyledi.