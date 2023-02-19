Kendimi özel hastanede zannettim

Hatay'dakievinin enkazından 138 saat sonra çıkarılan ve üzerinde para olmadığı için sağlık ekiplerine "Beni özel hastaneye götürmeyin" diyen Emine Doğu, "Gözlerimi Adana Şehir Hastanesi'nde açtım. 5 yıldızlı otel gibi, özel hastane zannettim" dedi. Depreme Hatay'daki evinde yakalanan 51 yaşındaki Emine Doğu, 138'inci saatte, 19 yaşındaki oğlu Bekir Doğu ile birlikte enkazdan kurtarıldı. Doğru'nun, ambulansla hastaneye götürülürken sağlık ekibine, "Beni özel hastaneye götürmeyin" demesi kameralara yansıdı. Hhelikopterle Adana Şehir Hastanesi'ne getirilen Doğu, SABAH'a konuştu:yanımda hayatını kaybetti. Eşim de 2 gün dayanabildi. Tahtayla vurup sesimi duyurmaya çalıştım Kurtulacağımızı hiç sanmıyorduk ama bir mucize oldu ve şu an hayattayız.bindirirlerken, görevli Adana'ya gideceğimizi söyledi. Üzerimde hiç para olmadığı için özel hastaneye götürmemesini söyledim. Gözlerimi Adana Şehir Hastanesi'nde açtım. 5 yıldızlı otel gibi çok lüks görünce, önce özel hastane zannettim. Hastane değil otel odasında kalıyorum sanki.