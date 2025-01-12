Kendini doğaya adadı 10 bin poşet çöp topladı

Karaman'da Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde görev yapan Doç. Dr. Ali Sevilmiş, bu kentte doğayla ilgili farklı çalışmalara imza attı. Doğanın her geçen gün insanlar tarafından kirlettiğini gören Sevilmiş, 2019 yılında kendi imkanları ile doğadaki çöpleri toplamaya başladı. Mesai çıkışları ve hafta sonları ildeki farklı yerlere giden Doç. Dr. Sevilmiş bir yandan çöp toplayıp, bir yandan da tohumları, fidanları toprakla buluşturuyor. Bugüne kadar 10 bin poşet çöpü doğadan temizleyen Sevilmiş, ayrıca 80 bin adet tohum ile bin fidanı toprakla buluşturdu. Doç. Dr. Sevilmiş 20 bin ağacında budamasını gerçekleştirdi. Farklı ağaç türlerini hem üniversite kampüsü içerisinde hem de farklı bölgelerde toprakla buluşturan Sevilmiş'in bu çalışmalarına zaman zaman öğrencileri de eşlik ediyor.

'BİZİ BİR FİDAN KURTARACAK'

Doç. Dr. Ali Sevilmiş, duygularını SABAH'a anlattı. Sevilmiş, "Bizi kurtaracak bir fidan. Doğaya en büyük katkımız ise bir fidan dikmek onu temiz tutmak olacak. Böyle yaptığımızda yüzlerce canlıya faydalı olabiliriz" diye konuştu.