Kendini yakan kömürcü için belediyeye suçlama

MARMARİS'TE 12 yıldır kömür satışı yapan Süleyman Ekici (63), sahibinden kiraladığı arazide 150 ton kömür depoladı. Ancak Marmaris Belediyesi zabıtaları arazinin belediyeye ait olduğu bildirdi ve çuvallarının alınmasını istedi. Zabıtaların bir kez daha uyardığı Ekici, üzerine benzin döktü ve çakmakla ateşe verdi. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Ekici, hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Ekici'nin oğlu Nuri Ekici, "Arazinin belediyeye olduğuna dair tabela yoktu. Babam burayı tapu sahibinden kiraladı, parasını peşin ödedi. Belediye ekiplerinin tavrı, en sonunda kendini yaktırdı. Belediyeye de 'kirasını ödeyeyim' dedi. Kış günü mangal kömürünü kaldıramazdı. Kabul edilmedi. Babamın durumu hakkında şikayette bulunacağız" dedi.