Kendisi gazi, oğlu şehit Habib amca depreme tüm ailesiyle Kahramanmaraş’ta yakalandı: Canımı en çok acıtan....

İstanbul Beşiktaş'ta 10 Aralık 2016'da hain teröristler tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıda 40'ı emniyet mensubu 47 kişi şehit oldu. Şehit olanlardan birisi de otobüs şoförü Ahmet Dokuyucu idi. Ahmet Dokuyucu'nun babası Habib Dokuyucu 1974'te Kıbrıs'ta gazi oldu. Hem gazi hem de şehit babası olan Habib amca, depremi eşi ve dört torunuyla birlikte Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki iki katlı evinde yaşadı. Deprem sırasında evinin duvarları patlayan ve girilmeyecek halde olan Habib Dokuyucu (70) ile eşi Kıymet Dokuyucu (73) bahçeye kurdukları çadırda kalıyor.
1974'te Kıbrıs Harekatı sırasında yaralanarak gazi olduğunu anlatan Habib Dokuyucu, oğlu Ahmet Dokuyucu'nun 39 yaşında İstanbul Beşiktaş'taki bombalı saldırıda şehit olduğunu kaydetti.
Depremin ilk günü İskenderun'a kız istemeye gittiklerini ve Kahramanmaraş'a akşam saatlerinde döndüklerini belirten Dokuyucu, "Torunlarla beraber çok yorulduğumuz için hepimiz uyumuşuz. Bir ses geldi ben deprem olduğunu düşünmedim. Sabaha doğru olduğu için soba sönmeye yakındı, sallantı başlayınca benim üzerime devrildi" dedi.
"ÖLECEKSEK HEPİMİZ BİR ÖLELİM DEDİK"
Sobanın üzerine devrilmesiyle hareket alanının kısıtlandığını aktaran Dokuyucu, "Ben kalkamayınca Kıymet de gitmemiş, torunlarla benim üzerime kapandı. Öleceksek hepimiz bir ölelim dedik. Sonra yan evden torunların annesi, gelinim Nebahat geldi. Bizi o kurtardı, Allah ondan razı olsun" ifadelerini kullandı.
"ALLAH DEVLETİMİZDEN RAZI OLSUN, HAVACI ASKERLER HER ŞEYİMİZİ GETİRDİ"
Canlarına bir şey gelmediği için duacı olduğunu söyleyen Dokuyucu, "Evimin hasar alması, bir şeylerin zarar görmesi hiç önemli değil canımız sağ çok şükür o bize yeter. Allah devletimizden razı olsun. Merzifon 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığından askerlerimiz geldi, eksik ne var ne yok hepsini tamamladılar. Devletin her kademesinden her kurumundan destek eksik olmadı. Allah devlete zeval vermesin" şeklinde konuştu.
"ŞEHİT OĞLUMUN FOTOĞRAFLARININ CAMLARININ KIRILMASI EN ÇOK CANIMI ACITAN OLDU"
Evinde şehit oğlu Ahmet Dokuyucu'nun fotoğraflarının olduğu bir köşe yaptığını kaydeden Habib Dokuyuc, "Oğlumun fotoğraflarının olduğu oda vardı. Gece uyumadan ona bakarak uyurdum. Deprem sırasında hepsi tek tek yere düştü ve camları kırıldı. En çok içimi acıtan o oldu. Camlarını temizleyip sağlam olan bir yere yerleştirdik" diye konuştu.