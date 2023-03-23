Kendisi gazi, oğlu şehit Habib amca depreme tüm ailesiyle Kahramanmaraş’ta yakalandı: Canımı en çok acıtan....

1974'te Kıbrıs Harekatı sırasında yaralanarak gazi olduğunu anlatan Habib Dokuyucu, oğlu Ahmet Dokuyucu'nun 39 yaşında İstanbul Beşiktaş'taki bombalı saldırıda şehit olduğunu kaydetti.

Depremin ilk günü İskenderun'a kız istemeye gittiklerini ve Kahramanmaraş'a akşam saatlerinde döndüklerini belirten Dokuyucu, "Torunlarla beraber çok yorulduğumuz için hepimiz uyumuşuz. Bir ses geldi ben deprem olduğunu düşünmedim. Sabaha doğru olduğu için soba sönmeye yakındı, sallantı başlayınca benim üzerime devrildi" dedi.

"ÖLECEKSEK HEPİMİZ BİR ÖLELİM DEDİK"

Sobanın üzerine devrilmesiyle hareket alanının kısıtlandığını aktaran Dokuyucu, "Ben kalkamayınca Kıymet de gitmemiş, torunlarla benim üzerime kapandı. Öleceksek hepimiz bir ölelim dedik. Sonra yan evden torunların annesi, gelinim Nebahat geldi. Bizi o kurtardı, Allah ondan razı olsun" ifadelerini kullandı.