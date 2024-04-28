Kendisi gibi hemofili hastası olanlara şifa dağıtıyor

Henüz 7 aylıkken hemofili teşhisi konulan ve yıllarını bu hastalıkla mücadele ederek geçiren Doç. Dr. Mehmet Can Uğur (36), kendisini bu hastalığa yakalananlara yardım etmeye adadı. Uşak'ta dünyaya gelen Doç. Dr. Uğur, çocukluğunda kan pıhtılaşması sorununa yol açan hemofili hastalığı nedeniyle haftada 2-3 kez ilaç tedavisi görüyordu. Bu dönemde Uğur, kendisi gibi hasta olanlara şifa dağıtmak için doktor olmaya karar verdi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni başarıyla bitirip doktor olan Uğur, 2017'de İç Hastalıkları, 2021'de ise Hematoloji alanında ihtisasını tamamladı. Evli ve 2 çocuk babası Uğur, şimdi görev yaptığı İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kendisi gibi hemofili olan hastalara şifa dağıtmaya çabalıyor. Hemofili Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Doç. Dr. Uğur, "Uzun yıllar hastanede hastalığım konusunda uzman doktorlar ve hemofili hastalarıyla iletişim halinde oldum. Benim gibi hemofili hastası olanlara yardım edebilme arzusu beni bu mesleğe yakınlaştıran neden oldu. İlaç tedavisiyle kontrol altına alınabilen hemofilinin gen tedavisi ile kesin çözümüne yönelik yapılan klinik araştırmalar umut verici" dedi.