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Giriş Tarihi: 3.2.2022 16:43 Son Güncelleme: 3.2.2022 17:01

Kendisi için ambulans çağırıp öldü

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Kendisi için ambulans çağırıp öldü

Gaziantep’te evinde bıçaklı saldırıya uğrayan şahıs, telefon açıp çağırdığı 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede öldü.

Gaziantep'te evinde bıçaklı saldırıya uğrayan Hamit Kanlıoğlu (30), çağırdığı sağlık ekiplerince ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Şahinbey ilçesinin Yeditepe Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Hamit Kanlıoğlu, bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırının ardından sağlık ekiplerini arayarak yardım isteyen Kanlıoğlu, eve gelen ekipler tarafından ambulansla Gaziantep Üniversite Hastanesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan ağır yaralı Kanlıoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KİMSESİZLER MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

Yalnız yaşadığı öğrenilen Kanlıoğlu'nun cansız bedeni, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Yeşilkent Mezarlığındaki kimsesizler mezarlığında toprağa verildi.

Cinayeti gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatan polisin Kanlıoğlu'nun yakınlarına ulaşmaya çalıştığı ancak kimsesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kendisi için ambulans çağırıp öldü
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