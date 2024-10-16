Kendisi için ayrılan engelli rampasını kullanamayınca sinir krizleri geçirdi: Otomobili adeta parçaladı!

Olay dün akşam saatlerinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen engelli bir şahıs, engelliler için ayrılan rampanın önüne park eden bir aracı görünce öfkelendi.
Tekerlekli sandalyede olan ve rampayı kullanamayınca yolun karşısına geçemeyen engelli vatandaş adeta sinir krizi geçirdi.
Park halindeki aracın önce sileceğine zarar veren engelli vatandaş sinirlerine hakim olamayıp sert bir cisimle araca vurmaya başladı. Önce ön farlarını, sonra kapı camlarını ardından da stop lambalarını elindeki çekiçle parçalayan vatandaş, çevredeki vatandaşlın müdahalesiyle bölgeden uzaklaştırıldı.