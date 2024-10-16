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Giriş Tarihi: 16.10.2024 11:36

Kendisi için ayrılan engelli rampasını kullanamayınca sinir krizleri geçirdi: Otomobili adeta parçaladı!

Antalya'da bedensel engelli bir şahıs, kendisine ayrılmış olan engelli rampasına park eden bir araca sinirlenip elindeki çekiçle otomobilin camlarını parçaladı. Tekerlekli sandalye rampayı kullanamayıp yolun karşısına geçemeyen engelli vatandaşın otomobili adeta parçalamaya çalıştığı anlar cep telefonlarıyla anbean kaydedildi. İşte haberin detayları…

İHA
Kendisi için ayrılan engelli rampasını kullanamayınca sinir krizleri geçirdi: Otomobili adeta parçaladı!

Olay dün akşam saatlerinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen engelli bir şahıs, engelliler için ayrılan rampanın önüne park eden bir aracı görünce öfkelendi.

Tekerlekli sandalyede olan ve rampayı kullanamayınca yolun karşısına geçemeyen engelli vatandaş adeta sinir krizi geçirdi.

Park halindeki aracın önce sileceğine zarar veren engelli vatandaş sinirlerine hakim olamayıp sert bir cisimle araca vurmaya başladı. Önce ön farlarını, sonra kapı camlarını ardından da stop lambalarını elindeki çekiçle parçalayan vatandaş, çevredeki vatandaşlın müdahalesiyle bölgeden uzaklaştırıldı.

Çıkamadığı rampadan geri dönen engelli vatandaş yaya geçidini kullanarak yolun karşısındaki diğer rampayı kullanıp olay yerinden uzaklaştı.

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Kendisi için ayrılan engelli rampasını kullanamayınca sinir krizleri geçirdi: Otomobili adeta parçaladı!
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