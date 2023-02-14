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Giriş Tarihi: 15.2.2023

Kendisi küçük vefası büyük

Hatay’ın Belen ilçesinde depremin 82. saatinde kurtarılan 2.5 yaşındaki Göktuğ, kendisini hayata bağlayan kahramanlarını unutmadı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Kendisi küçük vefası büyük
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki çifte depremde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da 82 saat sonra enkazdan kurtarılan 2.5 yaşındaki Göktuğ Çolak, hastanedeki tedavisinin ardından kendisini kurtaran arama kurtarma ekiplerini ziyaret etti. Hatay'ın Belen ilçesindeki 5 katlı Hisar Apartmanı'nın enkazında kalan küçük Göktuğ, anne babası ve iki kardeşi ile birlikte ekiplerin çalışması sonucu depremden 82 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Küçük Göktuğ ambulansla hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı. Sağlığına kavuşan Göktuğ bebek, ilk iş olarak kendisini kurtaran AFAD Konya İl Müdürlüğü ile diğer kurtarma ekiplerinin ziyaretine gitti. Ağzında emziği ile sempatik hareketlerde bulunan Göktuğ Çolak, "Kendisi küçük ama vefası çok büyük" dedirtti. Ekipleri sarılıp öpen Göktuğ'un ailesi de kurtarma ekiplerine teşekkür etti.

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Kendisi küçük vefası büyük
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