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Giriş Tarihi: 21.9.2022 11:48 Son Güncelleme: 21.9.2022 11:52

Kendisi küçük, yüreği büyük! Minik Ahmet’in bayrak sevgisi gururlandırdı

Kayseri’de Judo kursuna giden 8 yaşındaki Ahmet Yasin Biberci, evinin bulunduğu apartmanını girişindeki Tür bayrağını görünce iki kez judocu selamı verdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kendisi küçük, yüreği büyük! Minik Ahmet’in bayrak sevgisi gururlandırdı

Kayseri'de yaşayan 8 yaşındaki Ahmet Yasin Biberci, judo antrenmanı sonrası evine dönerken apartmanın girişinde asılı olan Tük Bayrağını gördü. Minik Ahmet bayrağın önünde eğilerek judo sporunda yapılan selamlamayı yaptı. Daha sonra asansörü çağıran Ahmet Yasin Biberci, asansöre binmeden bir daha bayrağa selam verdi. Apartmanın güvenlik kameralarına yansıyan o anla izleyenleri hem duygulandırdı hem de gururlandırdı.

"NESLİMİZDE VE KANIMIZDA BU VAR"

Ahmet Yasin'in bayrağa selam verdiği görüntülerin kendilerini gururlandırdığını belirten baba Yasin Biberci; "Biz çocuklarımızı hakim doktor öğretmen olsun diye yetiştirmiyoruz. Önceliğimiz vatanının, milletini, dinini, örf ve âdetini bilsin şeklinde yetiştiriyoruz. Evdeki tutum ve davranışlarımız bu şekilde olunca oğlumda örnek almış. Aslında içgüdüsel bir hareket yapıyor. Ahmet Yasin bayrağı görünce selam vermesini görünce bizde çok sevindik ve gururlandık.15 Temmuz'da bu ülke küllerinden doğdu. O zamanlarda geçlerimiz şöyle böyle denirdi ama o gençler sokağa döküldü. Alttan alta neslimizde ve kanımızda bu var.

BAYRAĞA SELAM VERMEK İÇİMDEN GELDİ

Ben judoda da bayrağımıza selam veriyorum. İçgüdüsel olarak bir anda gaza geldim. Bayrağı görünce selam vermek istedim. Asansöre binerken tekrar selam verdim. İçimden geldi. Ben yerde ekmeği de görsem yerden alıp öper üç defa alnıma koyarım. Sonrada yüksek bir yere bırakırım. Kur'an-ı Kerimi gördüğümde öperim. Bunlar hep içimden geliyor" diye konuştu.

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Kendisi küçük, yüreği büyük! Minik Ahmet’in bayrak sevgisi gururlandırdı
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