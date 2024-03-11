Haberler Yaşam Haberleri Adana'da aile vahşeti: Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldürdü!
Giriş Tarihi: 11.3.2024 14:46 Son Güncelleme: 11.3.2024 15:24

Adana'da aile vahşeti: Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldürdü!

Adana’da Tamer Evren, kendisinden uyuşturucu parası isteyen oğlu Hazım Evren ile tartıştı. Kavganın büyümesiyle baba Evren, av tüfeğine sarıldı. Ağır yaralanan Hazım Evren kurtarılamadı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Adana’da aile vahşeti: Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldürdü!

Olay merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Hazım Evren uyuşturucu almak için babası Tamer Evren'den para istedi. Tamer Evren, oğluna para vermeyi kabul etmedi. Baba ile oğul arasında bu konu yüzünden tartışma çıktı. Büyüyen tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşünce baba av tüfeğiyle oğluna ateş etti.

TÜFEKLE TESLİM OLDU

Çevredekileri ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolü üzerine baba Hazım Evren'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Evren'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Zanlı baba, eve gelen polis ekiplerine olayda kullandığı silahla birlikte teslim oldu. Katil zanlısı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Adana'da aile vahşeti: Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldürdü!
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