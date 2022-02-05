Kendisine ağabey demeyen yengesini 50 yerinden bıçaklamıştı! Dehşetle ilgili yeni gelişme...

BU ÇOCUKLAR ELİMİ ÖPECEK, SENDE AĞABEY DİYECEKSİN

"Kayınbiraderimle o ana kadar hiçbir problem yaşamamıştım. Amcasının elini öpmesini istediğim kızım öpmek istemedi. Bunun üzerine, "Bu çocuk elimi öpecek, sende bana ağabey diyeceksin" diyerek bir hışımla beni çocuklarımın önünde yumruklamaya başladı. Ne yapıyorsun diye sormadan peş peşe yumruklar indirdi. Evime çıkmak istedim arkamı döndüğümde enseme bir tokat attı. Sendeleyip düşmüşüm. Beni dövdü rahatladı sandım. Ama yine geldi bu sefer elinde bıçak vardı. Beni bıçaklamaya başladı. İlk bıçak darbesini nereye vurdu hatırlamıyorum."