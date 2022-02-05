Kendisine ağabey demeyen yengesini 50 yerinden bıçaklamıştı! Dehşetle ilgili yeni gelişme...

Olay Kırıkhan'da meydana geldi. Bir okulda sözleşmeli olarak fizik öğretmenliği yapan Mehtap İlgar (34) evde işi olduğu için çocukları 5 yaşındaki Eylül ve 2.5 yaşındaki Asya'yı alt katlarında oturan kayınpederinin evine gönderdi.
SEN NEDEN BANA AĞABEY DEMİYORSUN
Delerinin evine giden Eylül ve Asya'dan amcaları Recep İlgar elini öpmelerini istedi. Eylül amcasının elini öptü, ancak Asya öpmek istemedi. Bunun üzerine Recep Ilgar elini öpmeyen Asya'ya ya tokat attı. Asya'nın ağlama sesini duyan Mehtap İlgar, aşağı kata indiğinde Recep ılgar'ın çocuğunu dövdüğünü gördü. Buna karşı çıkan Mehtap İlgar'ın sen bana neden ağabey demiyorsun diyerek üzerine yürüyen Recep Ilgar, talihsiz kadına yumruklarla saldırdı. Daha sonra eline geçirdiği bıçakla Mehtap Ilgar'a bıçak sallamaya başladı. Mehtap İlgar'ı çocuklarının önünde biri sol gözünden olmak üzere 20 yerinden bıçaklayan Recep Ilgar, bununla da yetinmeyip yengesinin boğazını kesmeye çalıştı.
KAYINVALİDESİ KURTARMAYA ÇALIŞTI
Gelinine saldıran oğlunun durdurmaya çalışan aynı odadaki A.İ. gelinini kurtarmaya çalıştı. Mehtap Ilgar kanlar içerisinde yere yığılırken, Recep Ilgar hiçbir şey olmamış gibi elerini lavaboda yıkayarak evden çıktı. Mehtap Ilgar olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis Recep İlgar'ın peşine düştü. Talihsiz kadın Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Recep İlgar'da çok geçmeden polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet'teki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen Recep Ilgar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YAŞAM MÜCADELESİNİ KAZANDI
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim ve araştırma hastanesinde 1 hafta boyunca yoğun bakımda tedavi gören Mehtap İlgar yaşam mücadelesini kazandı ancak bıçak darbesi alan sol gözünü kaybetti.
Kayınbiraderi Recep Ilgar'ın çocuklarının önünde kendisine yumruklarla saldırdığını belirten Mehtap İlgar, "Evden çıkacaktım, çocuklarım dedelerinin yanına inmek istediler. Bende izim verdim. İndiler. Bir süre sonra Asya'nın ağlama sesini duydum. Neden ağlıyor diye aşağıya indim. Baktım Asya ağlıyor. Neden ağlıyorsun dedim. Amcası bana, "Elimi öp dedim öpmedi" dedi. Elini öpmediği için Asya'ya tokat atmış.Buna rağmen kızıma hadi gel amcanın elini öpelim dedim."
BU ÇOCUKLAR ELİMİ ÖPECEK, SENDE AĞABEY DİYECEKSİN
"Kayınbiraderimle o ana kadar hiçbir problem yaşamamıştım. Amcasının elini öpmesini istediğim kızım öpmek istemedi. Bunun üzerine, "Bu çocuk elimi öpecek, sende bana ağabey diyeceksin" diyerek bir hışımla beni çocuklarımın önünde yumruklamaya başladı. Ne yapıyorsun diye sormadan peş peşe yumruklar indirdi. Evime çıkmak istedim arkamı döndüğümde enseme bir tokat attı. Sendeleyip düşmüşüm. Beni dövdü rahatladı sandım. Ama yine geldi bu sefer elinde bıçak vardı. Beni bıçaklamaya başladı. İlk bıçak darbesini nereye vurdu hatırlamıyorum."
BAŞIM TUTUP GÖZÜME BIÇAĞI SAPLADI
"Daha sonra başımı tutup gözüme bıçağı sapladı. ardından bıçağı boğazıma sürtmeye başladı. Büyük kızım kolundan tuttu, yapma amca dedi. Bana da iyi olacaksın anne diyerek ağlıyordu. Ceketimin kapşonu ile boğazımı ensemi korumaya çalıştım. ama artık umudum yoktu. Öleceğimi düşündüm. Her yerimden kan akıyordu. Ağzımın içi kan doldu. Ben bir bıçak sanıyordum. Elinde üç bıçak varmış. Tam bir kabusu yaşadım. Gerisini de hatırlamıyorum. Gözümü yoğun bakımda açtım. Ölmedim ama sol gözümü kaybettim." diye gözyaşı döktü.