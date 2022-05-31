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Giriş Tarihi: 31.5.2022 11:36 Son Güncelleme: 31.5.2022 12:22

Kendisine çarpıp kaçan otomobili böyle kovaladı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Kendisine çarpıp kaçan otomobili böyle kovaladı

Adana’da 28 yaşındaki Şahin Can Ural, motosikletle seyir halindeyken kendisine çarpan ve durmadan yoluna devam eden otomobili yakalamak için arkasından koşma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'da 28 yaşındaki Şahin Can Ural, motosikletiyle seyir halindeyken bir otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralandı. Otomobil sürücüsü kaza sonrası durup genç adama yardımcı olmak yerine kaçtı.

Kendisine çarpıp kaçan otomobili böyle kovaladı | Video

Hafif yaralanan Şahin Can Ural, sürücüyü yakalamak için aracın arkasından koştu ancak başarılı olamadı. Ural'ın otomobili kovalama anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

ARKASINDAN KOŞTU AMA…

Kaza merkez Seyhan ilçesine bağlı Denizli Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre kargo dağıtım şirketinde çalışan Şahin Can Ural motosikletiyle giderken bir otomobilin çarpması sonucu yere düşerek hafif yaralandı. Motosikletinde de maddi hasar oluştu. Ural, otomobilin durmasını beklerken, araç sürücüsü hiç durmadan olay yerinden kaçtı. Bunun üzerine Ural, yaralı halde otomobilin arkasından koştu ancak yakalayamadı.

"ŞİKAYETÇİYİM"

Genç adamın otomobil peşinden koşma anı saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Ural, daha sonra olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılıp tedavisinin ardından taburcu oldu. Ural, sürücüden şikayetçi olduğunu belirterek, "Tam dönecekken bana vurup kaçtı. Ben de arkasından koştum ama yetişemedim. Ben daha ağır da yaralanabilirdim. İnsanlık adına durması gerekirdi. Maddi hasar o kadar önemli değil. Vurup kaçmasına bir anlam veremedim. Sürücüden şikayetçiyim" dedi.

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Kendisine çarpıp kaçan otomobili böyle kovaladı
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