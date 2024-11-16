Adana’da kan donduran cinayet Dik dik baktığı için öldürdü!

Adana'da Suriye uyruklu Mahmoud Rahmani'yi (20) bıçaklayarak öldüren Erencan Emer (21), "Bana dik dik bakıyordu. Yanıma çağırıp, 'Hayırdır?' dedim. Kavga çıktı, bıçakladım" dedi. İfadesinin arından adliyeye sevk edilen Erencan Emer, tutuklandı.

NE BAKIYORSUN? HAYIRDIR?

Olay, 14 Kasım'da saat 23.00 sıralarında Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki bir kafede meydana geldi. Arkadaşlarıyla oturan Erencan Emer, karşı masadaki Suriye uyruklu Mahmoud Rahmani'yi yanına çağırdı. Emer, yanına gelen Rahmani'ye "Ne bakıyorsun? Hayırdır" deyince, taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Emer, cebinden çıkardığı bıçakla Rahmani'ye saldırdı. Sırt, göğüs ve bacağından bıçaklanan Rahmani, kanlar içinde yere yığıldı.

SOKAKTA YAKALANDI

Şüpheli Erencan Emer, kaçarken ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rahmani, kurtarılamadı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüpheli Emer'in yakalanması için çalışma başlattı. Motorize yunus ekibi, çevrede yaptığı araştırmada şüpheli Emer'i, ara sokakta yakaladı.

"DİK DİK BAKIYORDU"

Gözaltına alınıp, Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Erencan Emer, ifadesinde; "Bana dik dik bakıyordu. Yanıma çağırıp, 'Hayırdır?' dedim. Kavga çıktı. Arbede sırasında bıçağı salladım ancak neresine isabet ettiğini hatırlamıyorum. Pişmanım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emrecan Emer, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.