Haberler Yaşam Haberleri Kendisine tokat atan kayınbiraderini arabayla ezen yengenin cezası belli oldu
Giriş Tarihi: 13.3.2023 14:15 Son Güncelleme: 13.3.2023 14:51

Kendisine tokat atan kayınbiraderini arabayla ezen yengenin cezası belli oldu

Konya’da kendisine tokat attığını ileri sürdüğü kayınbiraderi Kamil Yanar’ı (50) bisikleti ile seyir halindeyken arabayla çarpıp öldüren yenge Menekşe Yanar (41), ilk duruşmada hiçbir indirim uygulanmadan ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Kendisine tokat atan kayınbiraderini arabayla ezen yengenin cezası belli oldu

Konya'da 2 çocuk annesi Menekşe Yanar, kendisine tokat attığını ileri sürdüğü kayınbiraderi Kamil Yanar'a 14 Aralık günü otomobili ile çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yanar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan yenge Menekşe Yanar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Katil yenge hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'HİÇBİR İNDİRİM UYGULANMADAN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI'

Katil zanlısı yenge bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Menekşe Yanar, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti ise Yanar'ın suçunun sabit olduğuna kanaat getirdi. Mahkeme, hiçbir indirim uygulamadığı katil zanlısı Menekşe Yanar'ı ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'dan yüz yüze eğitim açıklaması: Hazırlıklar tamamlandı
Saadet Partililerden Temel Karamollaoğlu'na sert tepki! "Erbakan'ı hapse atmaya çalışanlara nasıl destek verirler"
Hastane sahibinden iş adamına kâbus dolu 3 saat! Darp edip zorla senet imzalattılar
CHP'de 'Küçük ortak' rahatsızlığı! Aytuğ Atıcı: Mecburlar yoksa kaybedecekler
İzmir’de CHP’li belediyeye konut protestosu! "Enkaz altında kalınca mı sesimizi duyacaksınız?"
İzmir ve Manavgat'ta evlerine kavuşan vatandaşlar SABAH'a konuştu: ‘Cumhurbaşkanımız söz verdiyse yapar’
Muharrem İnce adaylığını açıkladı, CHP tutuştu: Gürsel Erol’dan dikkat çeken çağrı
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan, Özgür Özel'den kazandığı manevi tazminatı depremzedelere bağışladı
Enkaz altında yürek yakan son konuşma: “Anne seni seviyorum ben ölürsem ağlama”
SON DAKİKA | AK Parti'den üyelik açıklaması! Bağış miktarları belli oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Kendisine tokat atan kayınbiraderini arabayla ezen yengenin cezası belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA