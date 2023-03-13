Kendisine tokat atan kayınbiraderini arabayla ezen yengenin cezası belli oldu

Konya'da 2 çocuk annesi Menekşe Yanar, kendisine tokat attığını ileri sürdüğü kayınbiraderi Kamil Yanar'a 14 Aralık günü otomobili ile çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yanar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan yenge Menekşe Yanar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Katil yenge hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'HİÇBİR İNDİRİM UYGULANMADAN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI'

Katil zanlısı yenge bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Menekşe Yanar, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti ise Yanar'ın suçunun sabit olduğuna kanaat getirdi. Mahkeme, hiçbir indirim uygulamadığı katil zanlısı Menekşe Yanar'ı ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti.