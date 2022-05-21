Kendisine yardımcı olarak aldı, şimdi bir dilim ekmeğe muhtaç oldu

1978 yılında Almanya'ya giden Selamet Büyükduran, 42 yıl boyunca çalıştıktan sonra 2010 yılında Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. Memleketi Konya'ya yerleşen Büyükduran, oldukça varlıklı olması ve yardımseverliği ile çevresinde çok seviliyordu. 2013 yılında yanına gelen Yaşar M., iki çocuğu ile ortada kaldığını kendisine yardımcı olup olamayacağını sordu. Büyükduran'da yaşının ilerlemesi üzerine kendisine yardım olabileceğini düşünüp kadını ve iki çocuğunu yanına aldı.

'BİR İMZA İLE HAYATI DEĞİŞTİ'

Yaşar M. birkaç gün sonra elinde kağıtlarla Büyükduran'ın yanına geldi. Çocukların okul kayıtları ve ikametgah çıkartmak için evrakların imzalanması gerektiğini belirten kadın, elindeki kağıtları Büyükduran'a imzalattı. Yaşar M. iki hafta sonra orada kalamayacağını söyleyip Büyükduran'ın yanından ayrıldı. Selamet Büyükduran, birkaç ay sonra gelen icra evrakları ile büyük bir şok yaşadı. Büyükduran, Yaşar M'nin kendisine boş senet imzalattığını anladı.

'ZENGİNKEN BİR DİLİM EKMEĞE MUHTAÇ OLDU'

Evlerine ve aracına haciz konulan Selamet Büyükduran'ın bir süre sonra emekli maaşına da haciz konuldu. Evleri 60 bin TL gibi ucuz fiyatlarla satılan Büyükduran'ın halen daha 340 bin TL borcu bulunuyor. O dönem için hem Yaşar M. hem de onları azmettirenler hakkından Konya Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunan Büyükduran'ın başvurusu ise Asliye Ticaret Mahkemesine dava açıldı. Ancak mahkeme Büyükduran'ın taleplerini reddetti. 9 yıldır hukuk mücadelesini sürdüren Büyükduran, adaletin yerini bulması için yeniden suç duyurusunda bulundu.

'HİLE İLE İMZALATTIM'

Yaşar M. Selamet Büyükduran'ı dolandırdığını itiraf etti. Verdiği yazılı beyanda, "Bazı evraklar ile senedi de araya koyarak hile ile imzalattım. Selamet'in hiçbir borcu yoktu. Senedi daha sonra M.B'ye cirolayarak verdim. Bunları yapmamı S.Ö. söyledi. S.Ö. bana, 'bu adamın evinde tarihi eserler, heykeller var, bunlar çok para eder, hepimiz kurtuluruz sana da bir ev parası çıkartırız' dedi. Bana senedin arkasını imzalamamı söyledi. Senet daha sonra M.A. isimli bir kişiye ciro edilip icra takibi başlatılmış. Bu işi S.Ö. tezgahlamıştır. Selamet'in icra yoluyla satılan mülklerinin parasını S.Ö. almıştır" dedi.

Selamet Büyükduran ise, "Her şey ortada. Bana kumpas kurularak tüm mal varlığım elimden alındı. 9 yıl sonrada olsa adaletin yerini bulmasını istiyorum. Bir iyilik yapmak istedim, 9 yıldır hayatım kabusa döndü" dedi.