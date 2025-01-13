Kendisini bacağından vuranı öldürdü

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kaldırımda yürüyen İmam Bozkurt (30), birden karşılaştığı şüpheli kişilerden kaçmaya başladı. Sokak sokak süren kovalamacanın ardından şüpheli şahıslar Bozkurt'u cadde üstünde yakalayarak silahla başından vurdu. Bozkurt hayatını kaybederken, çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren şüpheli Ferhat İ. sahte kimlik ile Diyarbakır'a gitmek üzereyken yakalandı. Olay esnasında yanında bulunan R.A. da gözaltına alındı.Öldürülen İmam BozkurtFerhat İ.'nin olayı gerçekleştirdikten sonra Diyarbakır'daki ailesini arayıp Bozkurt'u vurduğunu söylediği öğrenildi. Şüphelinin ifadesinde 2023'te Bozkurt tarafından bacağından vurularak yaralandığı için aralarında husumet olduğu, bu sebeple olayın yaşandığını söylediği belirtildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli Ferhat İ. ve R.A. adliyeye sevk edildi. 20 suç kaydı olduğu öğrenilen Ferhat İ. ve 9 suç kaydı olduğu öğrenilen R.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.