Kendisini bıçaklayan eski eşine çocuklarını göstermediği için cezaevine girdi

Güzellik merkezi çalışanı olan Sinem T., 2 yıl önce eski eşi olan Sinan Özçelik ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Özçelik, 24 Ekim 2023'de kızlarıyla görüştükten sonra onları teslim etmek için buluştuğu eski eşi Sinem T'yi, çocuklarına iyi bakmadığı ve başka erkeklerle görüştüğünü iddia ederek bıçakladı. Sinem T. aldığı7 bıçak darbesiyle ağır yaralanarak, 10 gün yoğun bakımda kaldı ve tedavi edilerek sağlığına kavuştu. Sinan Özçelik tutuklandı. Özçelik Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından yargılandı. Özçelik olaydan 9 ay sonra görülen 3. Duruşmada tahliye edildi ve yapılan itiraz üzerine yeniden tutuklandı.

3 GÜNLÜK HAPİS CEZASI VERİLDİ

Özçelik, eski eşi Sinem T'yi, 11 ve 13 yaşındaki kızlarını göstermediği için şikayette bulundu. Ankara 30. Aile Mahkemesi tarafından Sinem T'ye 3 günlük hapis cezası verildi. Sinem T'nin, çocuklarını Gebze'ye ailesinin yanına tatile götürdüğü sırada Özçelik'in şikayette bulunduğunu ileri sürerek yaptığı itiraz da 1. Aile Mahkemesi tarafından reddedildi. İtirazları kabul edilmeyen Sinem T., kızlarını kendi babası H.T'nin yanına bırakıp, 3 günlük hapis cezası nedeniyle polise teslim oldu.

MAHKEME TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERDİ

Sinem T., çocuklarıyla vedalaştıktan sonra teslim olarak cezaevine girdi. Diğer yandan tutuklu sanık Sinan Özçelik'in Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. 13 Eylül'deki 4. duruşmada sanık ve avukatının tahliye talebi mahkeme heyeti tarafından reddedilerek, tutukluluk halinin devamına karar verildi.