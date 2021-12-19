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Giriş Tarihi: 19.12.2021 10:13 Son Güncelleme: 19.12.2021 11:09

Kendisini büyükelçilik görevlisi olarak tanıtan dolandırıcı 2 milyonluk vurgun yapmış

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Kendisini büyükelçilik görevlisi olarak tanıtan dolandırıcı 2 milyonluk vurgun yapmış

Ankara’da evlenme vaadiyle kandırdığı kadınları düğün hediyesi olarak lüks konut alma vaadiyle dolandıran ve hakkında dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezası ile 42 dosyası bulunan Etham Salomon takma isimli Erkan G. tutuklandı.

Ankara'da kendisini Etham Salomon olarak tanıtan Erkan G., sosyal medyadan tanıştığı kadınları lüks restoranlara götürerek, İsrailli bir bürokrat olduğunu, üst düzey birçok kişinin ismini vererek bu kişilerle iş yaptığını söyleyerek birçok vaatte bulundu. Evlilik teklifini kabul eden kadınlara kendisine lüks villa ya da daire alacağını söyleyen Erkan G.'nin, tuzağına düşürdüğü kadınlarla birlikte ilanlarda gördüğü satılık yerlere müşteri olduğu, daha sonra 'ödeme yaptım ancak bir miktar eksik kaldı, hesabına gönder, sana sonra öderim' diyerek dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Erkan G.'nin evlilik vaadiyle kandırdığı kadınları yaklaşık 2 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.

AVUKATIN DİKKATİ DOLANDRICIYI YAKALATTI
Erkan G., Ankara'da görev yapan avukat Nuran Özdemir'in lüks villasını 6 milyon 900 lira karşılığında almak istedi. Erkan G., Özdemir'e İsrail vatandaşı ve büyükelçilikte görevli olduğunu, villayı ise yakında evleneceğini öne sürdüğü yanında bulunan kız arkadaşına alacağını söyledi. Avukat Özdemir, kendisine Fenerbahçe Kongre üyesi olduğunu, Ankara Adliyesi'nde çok tanınan bir ağır ceza başkanının adını vererek kendisine kefil olacağını ileri süren kişinin ödeme planı konusundaki sözleri üzerine Erkan G.'den şüphelendi. Şüphe üzerine Özdemir, Erkan G.'yi İsrail Büyükelçiliği'ne sordurdu. Elçiliğin, belirtilen isimde bir çalışanları olmadığını, yakından tanıdığı ağır ceza mahkemesi başkanının da böyle bir kişiyi tanımadığını söylemesi üzerine satıştan vazgeçtiğini bildirerek polise ihbarda bulundu.

42 AYRI ARAMASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
İhbar üzerine harekete geçen Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri birçok güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek Erkan G.'nin ulaşılamayan telefonu teknik takibe aldı. Yaklaşık 15 gün süren teknik takibin ardından cep telefonunun sinyal verdiği lüks bir restorana baskın yapan ekipler Erkan G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Erkan G.'nin dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezası ile Türkiye'nin farklı illerinde yürütülen soruşturmalar kapsamında 42 ayrı araması olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erkan G., çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, savcılık ifadesinde suçlamaları kabul ettiği öğrenildi.

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Kendisini büyükelçilik görevlisi olarak tanıtan dolandırıcı 2 milyonluk vurgun yapmış
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