Kendisini büyüten yengesini öldürdü, 14 yaşında katil oldu

Korkunç cinayet dün akşam saatlerinde Bayramiç'e bağlı Aşağışapçı Köyü'nde yaşandı. Eşinden uzun bir süre önce ayrılan Baba F.Ö.'nün 14 yaşındaki oğlu S.Ö'nün birçok ihtiyacını babasının yengesi Ürgü Akın (55) karşılıyordu. Erken yaşta eşini kaybeden Ürgü Akın, S.Ö'yü kendi oğullarından ayırmıyordu.

EVDEKİ TÜFEKLE VURDU

Boş vakitlerinde bitişik evde yalnız yaşayan yengesi Ürgü Akın'ın evine giden S.Ö, dün akşam saatlerinde de her zaman olduğu gibi yemek için yengesinin evine geçti. İddiaya göre yengesi Ürgü Akın'ın mutfakta yemek hazırladığı sırada yengesinin oğluna ait olan ve yatak odasında kapının arkasında asılı duran tüfeği eline alan S.Ö, henüz belirlenemeyen bir nedenle tüfeği yengesine doğrultup ateşledi. Akın, göğsüne saplanan mermiyle kanlar içinde yere yığılırken S.Ö. soğukkanlı bir şekilde tüfeği aldığı yere koyup evden ayrıldı.



Ürgü Akın

TÜFEK SESİNE BABAANNE KOŞTU

O sırada bitişikteki evde yaşayan ve uykuda olan S.Ö'nün babaannesi tüfek sesine uyandı. Evden gelen inleme sesleri nedeniyle gelininin hasta olduğunu düşünerek eve giren yaşlı kadın, korkunç manzara ile karşılaştı. Feryatlara koşan köylüler, hemen durumu Jandarma'ya ve 112 ye bildirdi.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Bu sırada dışarıda gelişmeleri seyreden ve Jandarma'nın olay yerine geleceğini öğrenen S.Ö. panikleyerek olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen 112 ekiplere talihsiz kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma talihsiz kadının yanlışlıkla mı yoksa çıkan bir tartışmada mı öldürüldüğünü araştırırken, bu soruların yanıtını verecek olan S.Ö. her yerde aranıyor.