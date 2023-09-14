Kendisini darp eden kocasını öldüren kadın, ölüm tehditlerine dayanamamış

Pamukkale ilçesine bağlı 15 Mayıs Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre; gece saatlerinde apartmanın birinci katında yaşayan Emel Ener (35), kocası Barış Selahattin Ener'i (55) eline aldığı bıçakla göğsünden ve karnından bıçakladı. Koca kanlar içinde yere yığılırken, şok geçiren Emel Ener, annesini arayarak durumu söyledi. Olay yeri giden anne, karşılaştığı manzara sonrası ihbarda bulundu. Olay yerine giden sağlık görevlileri yere yığılan adamın hayatını kaybettiği belirledi, şok geçiren kadın ise güvenlik güçleri tarafından olay yerinde gözaltına alınarak karakola götürüldü. Karakoldaki işlemleri tamamlanan kadın, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye çıkarıldığı sırada 'Eşinizden şiddet mi gördünüz?' sorusuna kafa sallayarak olumlu cevap veren kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emel Ener'in daha önce İstanbul'da bir hava yolu şirketinde kabin amiri olarak çalıştığı, Barış Selahattin Ener ile tanışıp evlendikten sonra Denizli'ye yerleştikleri ve boşanma aşamasında oldukları belirtildi.Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede çiftin sık sık tartıştığı, karşılıklı darp davaları açtığı, genç kadının eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldığı bilgisi yer aldı. Olay günü çiftin barışmak için yemeğe çıktığı fakat dönüşte yine tartıştıkları kaydedildi. Emel Ener, ilk ifadesinde eşinin kendisine bıçakla saldırdığını, elleriyle eşinin elini tuttuğunu, o sırada bıçağın omzuna girdiğini, sonra eşinin yere düştüğünü, bıçağın bulunduğu yerden çıktığını söyledi. İddianamede, Ener'in 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Tutuklu sanık Ener'in yargılanmasına, bugün Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya, sanık Emel Ener, avukatı ve öldürülen Barış Selahattin Ener'in ailesinin avukatı ve tanıklar katıldı.Eşinin öldürülmesinde kullanılan bıçaktaki parmak izlerini kendisinin silmediğini öne süren Emel Ener, eşinin alkolle ilgili sorunları olduğunu ve bu yüzden tedavi gördüğünü söyledi. Olay günü de alkollü olan kocasının boğazını sıkmaya çalıştığını, boğuşma sonrası kendisine tekme atarak, "Seni kıtır kıtır doğrayacağım, bu gece bu evden ölün çıkacak" diyerek tehdit ettiğini savunan Emer Ener, elinde bıçak olan kocasının başına vurduğunu ifade etti. Yaşanan arbede sırasında kocasının elindeki bıçakla yere düşüp yaralandığını ile süren Emel Ener, tekrar saldırmasın diye bıçağı alıp mutfağa bıraktığını beyan etti. Eşini uyandırmak için çaba harcadığını ve korkuyla annesini aradığını kaydeden Emel Ener, savunmasında parmak izi çıkmasın diye herhangi bir girişimde bulunmadığını kaydetti.Mahkeme heyeti, Emel Ener'in tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 5 Aralık'a erteledi.