Kendisini darp eden oğlunu öldürdü

Düzce'nin Çilimli İlçesi Ulucami Mahallesi'nde meydana gelen olayda baba Ahmet Akcan, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen oğlu Mustafa Akcan'la tartışmaya başladı. Tartışmada oğul babasını darp ederek yaraladı. Olayın büyümesi ile baba Ahmet Akcan evde bulunan silahıyla oğluna ateş etti.

Ağır yaralı Mustafa Akcan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Mustafa Akcan hayatını kaybederken, baba Ahmet Akcan ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.