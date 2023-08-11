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Giriş Tarihi: 11.8.2023 13:25 Son Güncelleme: 11.8.2023 14:01

Kendisini değil kediyi öldürdü! İnmek için şart sunduğu kediyi metrelerce yüksekten attı

Konya'da intihar için yüksek gerilim direğine tırmanan 32 yaşındaki Songül Ö., inmek için şart sunduğu kediyi metrelerce yüksekten atarak öldürdü. Songül Ö. 1,5 saat sonra ikna edilerek aşağıya indirildi. Çevredeki kalabalıkta genç kadına tepki gösterdi.

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Kendisini değil kediyi öldürdü! İnmek için şart sunduğu kediyi metrelerce yüksekten attı

Konya'nın Merkez Meram ilçesi Alavardı Mahallesi Ulusöz Sokaktaki yüksek gerilim direğine tırmanan Songül Ö'yü gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

YANINA İSTEDİĞİ KEDİYİ ÖLDÜRDÜ

Uzun süre ikna edilemeyen genç kadın yolda gördüğü sokak kedisini yanına istedi. İtfaiye personeli sepette yukarı çıkartılan kediyi eline alan Songül Ö. aşağıya inmeye ikna oldu. Ancak ne olduysa bu andan itibaren oldu. Songül Ö. sepetle aşağıya indirilirken kediyi yola doğru fırlattı. Beton zemine düşen kedi oracıkta can verdi. Vatandaşların tepki gösterdiği Songül Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kendisini değil kediyi öldürdü! İnmek için şart sunduğu kediyi metrelerce yüksekten attı
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