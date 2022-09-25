Kendisini döven arkadaşını kalaşnikofla öldürmek istedi

Adana'da 22 yaşındaki Emir A. bir süre önce arkadaşı Sinan Y.'yle birlikte alkol alırken tartışıp kavga etmeye başladı. Emir A., Sinan Y. tarafından darp edilince iki arkadaşın arasında husumet başladı. Sinan Y.'nin kıraathanede oturduğunu gören Emir A. arkadaşı Kadir T.'yle bir saldırı planladı. Zanlılar Kalaşnikof marka uzun namlulu silahla kıraathaneye ateş açtı. Saldırıda Sinan Y. ve o sırada olayla hiç bir ilgisi bulunmayan Mesut A. kollarından yaralandı. Polis, saldırganları olayda kullandıkları uzun namlulu silahlarla birlikte yakaladı. Hakim karşısına çıkan zanlılar tutuklandı.

SUÇSUZ BİR KİŞİ DE YARALANDI

Olay, 20 Eylül'de Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi Huzur Caddesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde evden ayrılan Sinan Y. (26), arkadaşlarıyla buluşup, mahalledeki kıraathaneye gitti. Arkadaşlarıyla oturduğu sırada otomobille gelen iki şüpheli, Sinan Y.'ye Kalaşnikof ile ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar duvardan sekip, Sinan Y. ile olayla ilgisi olmayan Mesut A.'nın (28) kollarına isabet etti. Şüpheliler, silahlı saldırının ardından otomobile binerek olay yerinden kaçtı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sinan Y. ile Mesut A.'nın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin Emir A. (22) ile Kadir T. (25) olduklarını belirledi.

ALKOL ALIRKEN KAVGA

Yapılan çalışmada Emir A.'nın bir süre önce içki içtiği arkadaşı Sinan Y. ile tartıştığı, çıkan kavgada da darp edildiği belirlendi. Emir A.'nın o günden bu yana Sinan Y.'ye husumet beslediği öne sürüldü. Ekipler, 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir evde saklandıkları belirlenen şüphelileri, operasyonla yakaladı. Evde yapılan aramada ise olayda kullanılan Kalaşnikof tüfek de ele geçirildi.

BENİ DÖVDÜĞÜ İÇİN…

Emniyete götürülen şüpheli Emir A., ifadesinde, "Beni dövdüğü için sıktım. Silahı da tanımadığım bir kişiden aldım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emir A. ile Kadir T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.