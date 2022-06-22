Kendisini döven kocasını öldüren Fatma, ilk duruşmada tahliye oldu!

Geçtiğimiz Ocak ayında ilçeye bağlı Hamidiye Mahallesinde meydana gelen olayda, eve alkollü gelen Mustafa Koç, iddiaya göre alkolünde etkisiyle çocuklarını ve eşini darp etmeye başladı. Eşi Fatma Koç araya girmeye çalışsa da bunda başarılı olamadı. Bunun üzerine Koç, mutfaktan aldığı bıçakla eşini kalbinden bıçaklayıp öldürdü. Polis tarafından gözaltına alınan 3 çocuk annesi Koç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İLK MAHKEMEDE TAHLİYE

Fatma Koç hakkında 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesine kabul edildi ve dava açıldı. Bugün ilk kez hakim karşısına çıkan Koç'a destek olmak ve tahliye olmasını isteyen için birçok kadın adliye binası önünde toplandı. Eşinin ailesi de Fatma Koç'tan şikayetçi olmadı. Yıllarca eşi tarafından şiddete maruz kaldığını anlatan Fatma Koç, mahkeme heyeti tarafından tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

ADLİYE ÖNÜNDE BÜYÜK SEVİNÇ

Fatma Koç'un tahliye haberini alan ailesi ve çok sayıda kadın ise büyük sevinç yaşadı. Bazıları da sevinç gözyaşısı döktü. Kadınlar, "Fatma hanıma destek olmaya gelmiştik. Çok şükür serbest kaldı ve çocuklarına kavuştu" ifadelerini kullandı.