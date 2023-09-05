Kendisini durdurmaya çalışan eşini yanlışlıkla öldüren adam tutuklandı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 3 Eylül'de Cengiz Aytmatov Caddesi'nde meydana gelen olayda Cevdet Dündar ve Halit Kük trafikte tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cevdet Dündar silah çekti. Dündar, tetiğe basmasını engellemeye çalışan eşi Kızhanım Dündar'ı vurdur. Hastaneye kaldırılan Dündar kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Dündar ve kavgaya karışan Kük, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcı tarafından ifadesi alınan Dündar ve Kük sulh ceza hakimliği tarafından 'Olası kastla kasten öldürme' suçundan tutuklandı.