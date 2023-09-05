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Giriş Tarihi: 5.9.2023 10:37

Kendisini durdurmaya çalışan eşini yanlışlıkla öldüren adam tutuklandı

Ankara’da trafikte tartışma yaşadığı sırada silah çekmesini engellemeye çalışan eşini öldüren Cevdet Dündar ve kavgaya karışan Halit Kük tutuklandı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Kendisini durdurmaya çalışan eşini yanlışlıkla öldüren adam tutuklandı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 3 Eylül'de Cengiz Aytmatov Caddesi'nde meydana gelen olayda Cevdet Dündar ve Halit Kük trafikte tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cevdet Dündar silah çekti. Dündar, tetiğe basmasını engellemeye çalışan eşi Kızhanım Dündar'ı vurdur. Hastaneye kaldırılan Dündar kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Dündar ve kavgaya karışan Kük, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcı tarafından ifadesi alınan Dündar ve Kük sulh ceza hakimliği tarafından 'Olası kastla kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

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Kendisini durdurmaya çalışan eşini yanlışlıkla öldüren adam tutuklandı
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