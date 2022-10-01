Kendisini gezmeye götürmeyen babasına kızıp araç çaldı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesinde ailesiyle birlikte yaşayan Z.A, İstanbul'a gezmeye giden ve kendisini götürmeyen babasına öfkelendi. 15 yaşındaki Z.A., yaşadığı sitenin bahçesinde park halinde olan Semih K.'ye ait lüks cipi, içinde unutulan anahtarla çalıştırıp İstanbul'un yolunu tuttu. Bu sırada aracını yerinde bulamayan şahıs ise çalıntı ihbarında bulundu. Gün boyu İstanbul'da gezen ancak babasını bir türlü bulamayan genç, kentin sokaklarında gezerken Ataşehir'de maddi hasarlı kazaya karışıp çaldığı cipi terk etti ve terminalden bindiği otobüsle İnegöl'e geri döndü.

15 GÜN SONRA OLAY ÇÖZÜLDÜ

Çalıntı ihbarını değerlendiren ve toplamda 150'ye yakın güvenlik kamerası görüntüsünü tek tek inceleyen polis cipi çalanın 15 yaşındaki Z.A olduğunu tespit etti. Yaşanan ilginç olaydan 15 gün sonra Z.A gözaltına alındı. Şüpheli Z.A.'nın emniyette verdiği ifadede, Babasının peşinden İstanbul'a gitmek için araç çaldığını, aynı araçla kaza yaptığını ve anahtarları üzerinde bırakıp olay yerinden kaçtığını anlattı. Z.A çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.