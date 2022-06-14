Kendisini Hakim Savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 46 şüpheliye operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık bürosu tarafında kendisini Hakim, Savcı ve Başkomiser olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 46 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında teknik takip sonucu operasyon gerçekleştirildi.
8 İLDE EŞ ZAMANLI
Dün gece saatlerinde 8 ilde eş zamanlı düzenlen operasyonda 36 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 7'sinin firar 3'ünün ise cezaevinde tutuklu olduğu öğrenildi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri için İstanbul'a getirildiği öğrenildi.