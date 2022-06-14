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Giriş Tarihi: 14.6.2022 11:24

Kendisini Hakim Savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 46 şüpheliye operasyon

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Kendisini Hakim Savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 46 şüpheliye operasyon

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kendi Hakim, Savcı ve Başkomiser olarak tanıtıp dolandıran 46 şüpheliye yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 36 şüpheli yakalandı. Şüphelilerlen 7’si firari 3’ünün ise cezaevinde tutuklu olduğu tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık bürosu tarafında kendisini Hakim, Savcı ve Başkomiser olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 46 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında teknik takip sonucu operasyon gerçekleştirildi.

8 İLDE EŞ ZAMANLI

Dün gece saatlerinde 8 ilde eş zamanlı düzenlen operasyonda 36 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 7'sinin firar 3'ünün ise cezaevinde tutuklu olduğu öğrenildi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri için İstanbul'a getirildiği öğrenildi.

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Kendisini Hakim Savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 46 şüpheliye operasyon
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