Kendisini idari yargı hakimi olarak tanıtarak milyonlarca vurgun yapan kadın tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara'nın Çankaya ilçesinde kendisini idari yargı hakimi olarak tanıtan bir kadının sözde danışmanlık adı altında avukatlık yaptığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri kendisini idari yargı hakimi olarak tanıtan D.Ş. ve ofisin kurucu müdürü olduğunu iddia eden erkek arkadaşı U.A'yı gözaltına aldı. Ekipler tarafından şüphelilerin ofisinde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca ile şarjör, 6 fişek, 1 hakim cübbesi ve çok sayıda doküman ele geçirildi. D.Ş. ve U.A.'nın mağdurlara 'davalarınızı kazandırırız', 'işe koyarız ve iş çözeriz' gibi vaatlerle milyonlarca lira dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.



DOSYALARI KABARIK ÇIKTI

Kendisini idari yargı hakimi olarak tanıtan D.Ş.'nın 'Nitelikli Dolandırıcılık', 'Dolandırıcılık' ve 'Güveni Kötüye Kullanma' suçlarından kaydı olduğu tespit edilirken sözde ofisin kurucusu olarak tanıtan ve D.Ş.'nin erkek arkadaşı olan U.A.'nın 2 suç kaydının bulunduğu belirlendi.



1 MİLYON 400 BİN LİRA KAPTIRDI

Yürütülen soruşturma kapsamında müşteki olarak ifade veren A.S., arazi alış-verişinden kaynaklı mahkemelik olduğunu, kendisini hakime olarak tanıtan D. T. ve erkek arkadaşı U. A. ile 3 milyon lira verdiği takdirde davayı kazanabilecekleri konusunda anlaştıklarını, D.Ş.'nin hesabına 70 bin lira gönderdiğini, ayrıca elden 330 bin lira verdiğini, 1 milyon lira ise U.A.'nın hesabına gönderdiğini ve davayı kaybetmesi üzerine toplamda 1 milyon 400 bin lira dolandırıldığını söyledi.



İKİSİ DE TUTUKLANDI

Gözaltına alınan D.Ş. ve U.A., emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi. Savcıya ifade veren D.Ş. ve U.A., nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. D.Ş. ve U.A. hakimlik sorgusunun ardından 'Kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.