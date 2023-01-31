Kendisini işe almayan kuzeninin iş yerini kurşunladı

Arnavutköy Haraçcı Mahallesi Sazlıbosna Caddesi üzerinde bulunan bir emlakçı dükkanına önceki gün gece saat 23:00 sıralarında kurşunlama olayı meydana geldiği bilgisi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri harekete geçti. Yapılan kontrolde; şüpheli bir şahsın araçla gelerek bagajdan aldığı pompalı diye tabir edilen tüfekle işyerine ateş ettiği ve olay yerinden uzaklaştığı anlaşıldı.
Araştırmalarda; araç bilgileri üzerinden olayı gerçekleştiren şahsın K.D. İsimli şahıs olduğu, kurşunlanan işyeri sahibi S.U.(35)'nun kuzeni olduğu öğrenildi. Gözaltın alınan K.D. İfadesinde kuzeninin kendisini işe alacağını söylemesi üzerine işinden ayrıldığını ancak işe almadığı, olayı bu sebeple gerçekleştirdiğini söylediği öne sürüldü.
TUTUKLANDI
Olayda kullandığı araç içerisinde yakalanan şüpheli K.D.'nin yapılan sorgulamasında; kasten yaralama ve benzeri suçlardan kaydının olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, hakkında "Silahlı Tehdit - Mala Zarar Verme" suçlarından yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.