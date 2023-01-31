Kendisini işe almayan kuzeninin iş yerini kurşunladı

Arnavutköy Haraçcı Mahallesi Sazlıbosna Caddesi üzerinde bulunan bir emlakçı dükkanına önceki gün gece saat 23:00 sıralarında kurşunlama olayı meydana geldiği bilgisi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri harekete geçti. Yapılan kontrolde; şüpheli bir şahsın araçla gelerek bagajdan aldığı pompalı diye tabir edilen tüfekle işyerine ateş ettiği ve olay yerinden uzaklaştığı anlaşıldı.