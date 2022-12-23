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Giriş Tarihi: 23.12.2022 10:46 Son Güncelleme: 23.12.2022 10:47

Adana'da vahşet: Kendisini korumak isteyen babasını öldürdü!

Adana’da psikolojik sorunları bulunan Diyar Özer, intihar etmesinden korkup önlem amaçlı kendisini odaya kilitleyen babası Abdülkadir Özer’i göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı.

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Adana’da vahşet: Kendisini korumak isteyen babasını öldürdü!

Adana'da psikolojik sorunları bulunan 22 yaşındaki Diyar Özer, evinin çatısına çıktı. Oğlunun intihar etmesinden korkan Abdülkadir Özer (59), Diyar Özer'i zorla eve indirerek odasına kilitledi. Bu duruma sinirlenen Diyar Özer, babasını göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü iddia edildi. Baba toprağa verildi; katil zanlısı evlat tutuklandı.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Olay, 21 Aralık günü saat 23.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen Diyar Özer, evin çatısına çıktı. Evdeki babası Abdulkadir Özer ise oğlunun intihar edeceğini düşünerek, yanına gitti. Oğlunu zorla eve götüren baba Özer, kapıyı da kilitledi. Bu duruma sinirlenen Diyar Özer, babasına saldırınca ikili arasında kavga çıktı. Özer, arbede sırasında mutfaktan aldığı bıçakla babasını göğsünden yaraladı.

TUTUKLANDI

Kavga seslerini duyan komşularının ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Abdulkadir Özer'i kanlar içinde yerde, Diyar Özer'i ise baygın halde buldu. Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Abdulkadir Özer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan Diyar Özer, Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Diyar Özer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Adana'da vahşet: Kendisini korumak isteyen babasını öldürdü!
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