Kendisini oklava ile döven öz annesinden davacı oldu

Yaklaşık 6 ay önce öz annesi C.B. tarafından oklava ile dövüldüğünü iddia eden N.B., annesinden korktuğu için devlete sığındığını belirterek; "Annem sevgilimden ayrılmadığım için beni sürekli dövüyordu. Okulu bile elim yüzüm mosmor bir şekilde gitmek zorunda kaldım. Annemle geçinemediğim ve korkum nedeniyle devlete sığınmak zorunda kaldım. Bunu kendi isteğimle yaptım. Dayak yemekten korkuyorum ve öz annemden davacı, şikayetçiyim" dedi.
Duruşmaya, "Alt soya saldırı" suçundan sanık olarak katılan öz anne C.B.'de kızının da kendisini dövdüğünü belirterek; "Kızım yaşının küçük olmasına rağmen kendine sevgili edindi. Bir anne olarak onu düşünüp ayrılmasını istedim. Sürekli okuldan kaçıyordu. Hatta arabamızı bile alıp kaçmaya çalıştı. Engelledik. Bana vuran ve dayak yiyen benim. Benimde ona vurduğum doğru. Kızımdan yediğim dayaktan dolayı yaralandım" diyerek kendini savundu.
Bolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, öz annesi tarafından oklava ile dövülen ve şikayetçi olan 17 yaşındaki N.B.'nin ifadesinin ardından, annenin verdiği, "Bende kızım tarafından dövüldüm" iddiası ile genç kız hakkında; "Üst soya saldırı" nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.