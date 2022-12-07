Kendisini oklava ile döven öz annesinden davacı oldu

Duruşmaya, "Alt soya saldırı" suçundan sanık olarak katılan öz anne C.B.'de kızının da kendisini dövdüğünü belirterek; "Kızım yaşının küçük olmasına rağmen kendine sevgili edindi. Bir anne olarak onu düşünüp ayrılmasını istedim. Sürekli okuldan kaçıyordu. Hatta arabamızı bile alıp kaçmaya çalıştı. Engelledik. Bana vuran ve dayak yiyen benim. Benimde ona vurduğum doğru. Kızımdan yediğim dayaktan dolayı yaralandım" diyerek kendini savundu.