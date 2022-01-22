Son dakika: Kocasının adını kanıyla yazmıştı: İstinaf başvurusu reddedildi!

Son dakika haberleri... Ragıp Canan, kendisinden boşanmak isteyen eşine silahıyla 5 kez ateş ederek evden kaçmıştı. Nurtaç Canan ise yerde yaralı bir halde yatarken kendi kanıyla, "Annem, babam hakkınızı helal edin. Üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum" yazmıştı. O sırada eve gelen oğlu Furkan'ın yardımıyla hastaneye götürüldü. Savcılık Ragıp Canan hakkında "Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Silahla tehdit" suçlarından 39 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. Mahkeme heyeti ise Ragıp Canan'ın "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Silahla tehdit" suçlarından beraatına karar verirken "Eşi kasten silahla yaralama" suçundan ise 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.