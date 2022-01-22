Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Kocasının adını kanıyla yazmıştı: İstinaf başvurusu reddedildi!
Giriş Tarihi: 22.1.2022 11:54 Son Güncelleme: 22.1.2022 12:05

Son dakika: Kocasının adını kanıyla yazmıştı: İstinaf başvurusu reddedildi!

BÜŞRA ÇOBAN BÜŞRA ÇOBAN
Son dakika: Kocasının adını kanıyla yazmıştı: İstinaf başvurusu reddedildi!

Son dakika haberi: Ragıp Canan, 4 Haziran 2020'de kendisinden boşanmak isteyen eşi Nurtaç Canan'a silahıyla 5 kez ateş ederek evden kaçmıştı. Nurtaç Canan ise yerde yaralı bir halde yatarken kendi kanıyla, “Annem, babam hakkınızı helal edin. Üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum” yazmıştı. Tutuklu yargılanan Ragıp Canan hakkında savcı 39 yıl hapis cezası talep etti, mahkeme heyeti ise sanığa 9 yıl hapis cezası verilmesine karar vermişti. Verilen cezayı az bulan Nurtaç Canan'ın istinaf başvurusu reddedildi.

Son dakika haberleri... Ragıp Canan, kendisinden boşanmak isteyen eşine silahıyla 5 kez ateş ederek evden kaçmıştı. Nurtaç Canan ise yerde yaralı bir halde yatarken kendi kanıyla, "Annem, babam hakkınızı helal edin. Üzülmeyin. Beni Ragıp vurdu. Kurtuldum" yazmıştı. O sırada eve gelen oğlu Furkan'ın yardımıyla hastaneye götürüldü. Savcılık Ragıp Canan hakkında "Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Silahla tehdit" suçlarından 39 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. Mahkeme heyeti ise Ragıp Canan'ın "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Silahla tehdit" suçlarından beraatına karar verirken "Eşi kasten silahla yaralama" suçundan ise 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.

NURTAÇ CANAN'IN TALEBİ REDDEDİLDİ

Taraflar İstinaf Mahkemesi'nde başvurdu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, eylemin doğru olarak nitelendirildiğini ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğunu belirterek istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi. İstinaf başvurusu reddedilen Nurtaç Canan kararı Yargıtay'a taşıyacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Kocasının adını kanıyla yazmıştı: İstinaf başvurusu reddedildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA