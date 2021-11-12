Kendisini öldürmeye çalışan oğlundan kaçarken kalbine yenildi

Gaziantep'te yaşadıkları evi ateşe verip silahla ateş açan oğlundan kaçarken sığındığı komşusunun evinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Fatma Taşatan'ın hayatından dram çıktı. Tarlayı satmak isteyen oğlunun isteğini kabul etmediği için evi yakılan kadının yıllardır engelli kocasına bu evde baktığı ortaya çıktı.

4 çocuk annesi olan 66 yaşındaki Fatma Taşatan, çocuklarını evlendirdikten sonra geçirdiği hastalık nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkûm kalan kocası Mehmet Taşatan (68) ile birlikte Nizip ilçesinin kırsal Kocatepe Mahallesindeki evinde hayata tutunmaya çalıştı. Yaşlı kadın, köydeki bir parça tarlasından gelen gelir ve devletin sağladığı yardımlarla ayakta kalmaya çalışırken İstanbul'da baklava ustası olarak çalışan oğlu Fatih Taşatan köye gelerek tarlayı satmasını istedi.

Pandemi nedeniyle işlerinin kötü gittiğini söyleyen Fatih Taşatan, annesinin tarlayı satmayı kabul etmemesi üzerine evi ateşe vererek silahla havaya ateş açtı. Oğluna engel olamayan yaşlı kadın engelli kocasıyla birlikte sığındığı komşusunun evinde üzüntüden kalp krizi geçirdi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede kadının kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yanan ev olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, anne Fatma Taşatan'ın cenazesi ise otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Fatih Taşatan ise köye gelen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Taşatan'ın komşuları, 4 çocuk annesi kadının uzun süredir engelli kocasıyla birlikte yalnız yaşadığını belirterek, "Kızları ve oğulları evlenince yalnız kaldılar. Adam hastalık nedeniyle yürüyemiyor. Fatma Taşatan olmazsa adam da bakımsızlıktan ölür. Çocukları burada yaşamıyor. Fatih İstanbul'da baklavacılık yapıyordu. İddiasına göre pandemi nedeniyle işleri kötüye gidince psikolojisi bozulmuş ama uyuşturucu kullandığı da iddia ediliyordu. Yaşlı kadının tek geliri tarlaydı. Onu da satsa aç kalacaktı. Zaten tarlanın geliri yetmediği için devlet yardım ediyordu" diye konuştu.