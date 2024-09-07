Kendisini rahatsız eden adamı vurdu

Aksaray'da meydana gelen olay, Çiftlik Mahallesinde bulunan bir kafede gerçekleşti. Betül S. isimli kadın, gittiği kafede çantasından çıkardığı tabanca ile bir arkadaşı ile oturan Ahmet B'ye (39) peş peşe ateş açtı. Açılan ateş sonrası kaçmaya çalışan Ahmet B., kurşunların hedefi oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet B.'nin sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. Olay sonrası kafeden ayrılan Betül S. ise polis ekiplerince gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayın namus meselesinden kaynaklandığı iddia edildi. Yaşanan dehşet anları ise işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.