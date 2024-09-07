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Giriş Tarihi: 8.9.2024

Kendisini rahatsız eden adamı vurdu

Aksaray’da Betül S. (36) iddiaya göre hakkında dedikodu çıkardığını iddia ettiği Ahmet B’yi (39) bir kafede oturduğu sırada tabanca ile vurarak yaraladı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Kendisini rahatsız eden adamı vurdu
Aksaray'da meydana gelen olay, Çiftlik Mahallesinde bulunan bir kafede gerçekleşti. Betül S. isimli kadın, gittiği kafede çantasından çıkardığı tabanca ile bir arkadaşı ile oturan Ahmet B'ye (39) peş peşe ateş açtı. Açılan ateş sonrası kaçmaya çalışan Ahmet B., kurşunların hedefi oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.




Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet B.'nin sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. Olay sonrası kafeden ayrılan Betül S. ise polis ekiplerince gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayın namus meselesinden kaynaklandığı iddia edildi. Yaşanan dehşet anları ise işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
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Kendisini rahatsız eden adamı vurdu
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