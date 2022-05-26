Kendisini sokan engereği de alıp hastaneye koştu

Bursa Mustafakemalpaşa'da, tarlada ölümcül zehre sahip engerek yılanı tarafından ısırılan 3 çocuk babası Ekrem Kuyumcular (60), yılanı da poşete koyup hastaneye koştu. Arkadaşının tarlasında temizlik yapan Kuyumcular, otları kestiği sırada sol işaret parmağında bir acı ve sıcaklık hissetti. Bir yılan tarafından ısırıldığını fark eden Kuyumcular'ın parmağı şişmeye, kalp atışı da yavaşlamaya başladı. Doktorların cinsini görmesi için, kendisini ısıran 1.5 metre boyundaki engereği yakalayıp bir poşete koyan Kuyumcular, hemen hastaneye gitti. Parmağı kısa sürede bileğine kadar şişen ve nabzı düşen Ekrem Kuyumcular'a doktorlar bir saate yakın müdahalede bulundu. Bir hafta yoğun bakımda kalan Kuyumcular, hayata döndü. Yaşadıklarını SABAH'a anlatan Kuyumcular, "Zehrin vücuduma yayıldığını hissettim. Ölümle yaşam arasında gidip geldim. Çok şükür şimdi iyiyim" dedi.