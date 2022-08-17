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Giriş Tarihi: 18.8.2022

Kendisini terk eden eşinden kent meydanında pankartlı özür diledi

Kendisini terk eden eşinden kent meydanında pankartlı özür diledi
Kırşehir'de kendisini terk ettiğini öne sürdüğü eşinden pankart açarak özür dileyen adam, sosyal medyada gündem oldu.
Çiçekdağı ilçesinde yaşayan ve Cacabey Meydanı'na gelerek eylem yapan ve sonrasında polis tarafından gözaltına alınan S.A., eşi Rukiye A.'ya 'Aşkım beni affet' yazılı pankart açtı. Pankartın il meydanında fark edilmesi sonrası Ahi Polis Merkezi'ne götürülen ve ardından da aile polisliği görevlilerine teslim edilen S.A., açtığı pankartla da sosyal medyayı salladı. Açtığı pankartların yanına oturan S.A., eşinden çocukları için kendine fırsat tanımasını istedi. Eşi Rukiye A.'ya seslenen S.A., "Bana çocuklarımız için fırsat ver. Hatalıyım, hatamı anladım. Seni çok seviyorum. Çocuklarımızı anasız, babasız bırakmayalım. Seni canımdan çok seviyorum. Sen dönene kadar da açlık grevi yapacağım" yazılı pankart açtı.

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Kendisini terk eden eşinden kent meydanında pankartlı özür diledi
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