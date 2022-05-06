Olay geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Ataşehir İlçesi'ne bağlı olan Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre; aracıyla emniyet şeridini kullanan ve trafik kurallarına uymayan bir trafik magandası, kendisini uyaran A.N.K. isimli sürücünün aracının önünü kesti ve saldırarak aracının aynasını kırdı. Hakaretler de ettiği iddia edilen trafik magandası R.D. (43) Ataşehir İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı ve "Mala Zarar Verme" ile "Hakaret" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Kendisini uyaran sürücünün aynasını kırmıştı. O maganda yakalandı | Video

Trafik magandası "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.