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Giriş Tarihi: 6.5.2022 16:44 Son Güncelleme: 6.5.2022 16:58

Kendisini uyaran sürücünün aynasını kırmıştı... O maganda yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Kendisini uyaran sürücünün aynasını kırmıştı... O maganda yakalandı

İstanbul’da aracıyla emniyet şeridini kullandığı için kendisini uyaran sürücüye saldıran ve aracının aynasını kıran maganda gözaltına alındı.

Olay geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Ataşehir İlçesi'ne bağlı olan Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre; aracıyla emniyet şeridini kullanan ve trafik kurallarına uymayan bir trafik magandası, kendisini uyaran A.N.K. isimli sürücünün aracının önünü kesti ve saldırarak aracının aynasını kırdı. Hakaretler de ettiği iddia edilen trafik magandası R.D. (43) Ataşehir İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı ve "Mala Zarar Verme" ile "Hakaret" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Kendisini uyaran sürücünün aynasını kırmıştı. O maganda yakalandı | Video

Trafik magandası "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Kendisini uyaran sürücünün aynasını kırmıştı... O maganda yakalandı
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