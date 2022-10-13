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Giriş Tarihi: 13.10.2022 10:25

Kendisini uyaran sürücüye palayla saldırgan kağıt toplayısı tutuklandı

İstanbul Fatih’te yolun geçişini engellediği için kendisini uyaran araç sürücüsünü döner bıçağıyla yaralayan İran uyruklu kağıt toplayıcısı, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Kendisini uyaran sürücüye palayla saldırgan kağıt toplayısı tutuklandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren olay geçtiğimiz Pazar günü Fatih İlçesi'nde yaşandı. İddialara göre; kağıt toplama aracıyla yolu kapatan kağıt toplayıcısı, kendisini uyaran araç sürücüsüyle tartıştı. "Çekçek" olarak adlandırılan kağıt toplama aracından döner bıçağını alan kağıt toplayıcısı, araç sürücüsüne saldırdı. Kağıt toplayıcısı, döner bıçağını defalarca savurduğu araç sürücüsünü sol kolundan yaraladı. Vatandaşlar araya girince saldırgan kağıt toplayıcısı kaçtı. Olayda yaralanan araç sürücüsü ise tedavi altına alındı. Olayın yansıdığı güvenlik kamera görüntülerinden iz sürerek saldırganın kimliğini kısa süre içerisinde tespit eden Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; kağıt toplayıcısını aynı gün içerisinde yakaladı. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen İran uyruklu kağıt toplayıcısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kendisini uyaran sürücüye palayla saldırgan kağıt toplayısı tutuklandı
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