Kendisini yaralayanı 1 yıl sonra öldürdü

İstanbul'da arkadaşıyla alkol alan 38 yaşındaki Fırat Kırdağ, yanına gelen bir kişinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Katil zanlısının, bir yıl önce Kırdağ tarafından bıçakla yaralanan 35 yaşındaki Y.G. olduğu ortaya çıktı. Olay, önceki gün saat 17.10 sıralarında Kartal Kordonboyu Mahallesi'nde meydana geldi. Fırat Kırdağ, bir arkadaşıyla alkol alıp sohbet ediyordu. İki arkadaşın yanına gelen bir kişi, herhangi bir şey söylemeden Kırdağ'ı bıçakladı. Kırdağ bıçak darbeleriyle ağır yaralanırken şüpheli olay sonrası kaçarak kayıplara karıştı. Hastaneye kaldırılan Kırdağ hayatını kaybetti. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Şüphelinin bıçakladıktan sonra kaçışı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Saldırganın Y.G. olduğu saptandı. Kadıköy'de yakalanan Y.G.'nin aralarındaki bir husumet sonucu bir yıl önce Kırdağ tarafından bıçaklanarak yaralandığı ve cinayeti intikam için gerçekleştirdiği belirlendi. Y.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.