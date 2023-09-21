Kendisinin ve ailesinin canını hiçe saydı

İnegöl ilçesinde kaporta ve tamirci dükkanı işleten eşinin dükkanına giden Hediye Fatul, dükkana tamir için bırakılan otomobili alarak dükkandan ayrıldı. 2 akrabası ve 2 küçük çocuğu ile gezintiye çıkan Fatul, Akhisar mahallesi yol ayrımına geldiğinde 22 yaşındaki Tayyip Yasir Arslan'ın kullandığı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Feci kaza yol savaş alanına dönerken, otomobil sürücüleri Hediye Fatul ve Tayyip Yasir Arslan ile birlikte, 26 yaşındaki Halide Fatul, 15 yaşındaki Suna F, 7 yaşındaki Dilek F ve 4 yaşındaki Onur F, yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.