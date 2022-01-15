Haberler Yaşam Haberleri 'Kene' operasyonu şüphelileri adliyeye sevk edildi
Giriş Tarihi: 15.1.2022 11:13 Son Güncelleme: 15.1.2022 11:15

'Kene' operasyonu şüphelileri adliyeye sevk edildi

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
’Kene’ operasyonu şüphelileri adliyeye sevk edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 28 ilde düzenlediği ‘Kene Operasyonu’ kapsamında Adana'da gözaltına alınan 15 şüpheliden 8’i, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 7 kişi ise adliyeye sevk edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Dairesi Başkanlığı ekipleri, acil nakit paraya ihtiyacı olan kişilere pos cihazı kullanarak komisyon karşılığı ve senet düzenleyip para veren şüphelilere yönelik çalışma başlattı. 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 160 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 28 ilde 'Kene' ismi verilen operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında Adana'da 16 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, aralarında kuyumcuların da bulunduğu 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 22 POS cihazı, 177 kredi ve banka kartı, 92 bin 295 TL, 107 bin TL değerinde 2 çek ve 1 senet, farklı kişilere ait 2 tapu belgesi, çok sayıda kredi ödeme belgesi ve borç notlarının bulunduğu 4 ajanda ele geçirildi.

Şüphelilerden 8'i ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 7 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

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'Kene' operasyonu şüphelileri adliyeye sevk edildi
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