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Giriş Tarihi: 16.7.2022

Kene yapışan iki kişi hayatını kaybetti

Kene yapışan iki kişi hayatını kaybetti
Sivas ve Çankırı'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören iki kişi yaşamını yitirdi. Sivas il merkezinde yaşayan A.K.'ye (80) 13 gün önce kene yapıştı. Rahatsızlanan A.K., yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan A.K., yaşam mücadelesini kaybetti. A.K.'nin cenazesi, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde de bir kişi KKKA hastalığından yaşamını yitirdi. Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığından Şabanözü'nün ardından Ilgaz'da bir vefatımız daha oldu. Vatandaşlarımızı uyarıyoruz; lütfen keneyi elinizle çıkarmayın. Kene ısırmasına vatandaşlarımız şahit olduklarında ivedi olarak sağlık kuruluşuna başvursunlar" dedi.

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Kene yapışan iki kişi hayatını kaybetti
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