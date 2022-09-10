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Giriş Tarihi: 10.9.2022 10:06

Kenevir serasında suçüstü yakalandılar

İstanbul’da iki uyuşturucu madde satıcısı; Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından bir kilo 334 gram Hint Keneviri ile suçüstü yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Kenevir serasında suçüstü yakalandılar

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Zeytinburnu Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir ikamet adresinde uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapıldığını tespit etti. Adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonda H.T. ve S.Y. isimli iki uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda bir kilo 334 gram Hint Keneviri, 18.85 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi ve iki uyuşturucu hap ele geçirildi. "Uyuşturucu Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen iki uyuşturucu madde satıcısından S.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.T. ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Kenevir serasında suçüstü yakalandılar
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