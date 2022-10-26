Kent değil “Hayalet Meydanı” Adana’ya “Nefes aldıracak” demişti

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı olduğu dönemde kent meydanı yapmak için kolları sıvadı. Ancak bu proje adeta yılan hikâyesine döndü. 2016 yılında başlatılan proje bugüne kadar tamamlanamadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Kent Meydanı'na kendilerine devredilmesi için partilisi ve Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ile görüştü. Rayiç bedeli iddiaya göre 500 milyon TL olan Kent Meydanı CHP'li iki başkan tarafından meclis kararı olmadan usulsüz bir şekilde Seyhan Belediyesi tarafından 182 milyon TL'ye devredildi.

BİTİRECEK KAPASİTE YOK

Kent Meydanı'nın "Utanç meydanı" olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, "Ortada meydan diye bir şey yok. Vatandaşlar mağdur edilmiş durumdalar. Zaten baştan yanlış bir projeydi. Adana için utanç verici bir durum. İki CHP'li belediye kendi aralarında kanunsuz bir şekilde devir işlemi yapıyor. Meclis kararı olmadan birbirlerine devir ediyorlar. Büyükşehir tapusu ben de diyor ama halen tapu Seyhan Belediyesinde. Tam bir çıkmaza girdiler. Bunlar da orayı bitirebilecek kapasite yok" dedi.

DÜKKANINI SORDU ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Bu yılın Haziran ayında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve partililer Mersin'in Tarsus ilçesinde Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatı tamamlandıktan sonra kapatılacağını iddia ederek Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın önünde açıklaması yaptığı sırada bir kişi, henüz tamamlanmayan Kent Meydanı Projesi'nden dükkan satın aldığını ancak projenin bitmemesi nedeniyle mağdur olduğunu söylemişti. Karalar, mağdur olduğunu söyleyen kişi ile görüştüğü sırada fotoğraflarını çekmek isteyen bir derginin imtiyaz sahibi Mehmet Emin Demirdal'a "Ne çekiyorsun?" diyerek tepki gösterince Bu sözden sonra ortalık karışmıştı. Partililer, Mehmet Emin Demirdal ile derginin genel yayın yönetmeni babası Kerem Demirdal'a tekme tokat girerek darp etmişlerdi.