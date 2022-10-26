Haberler Yaşam Haberleri Kent değil “Hayalet Meydanı” Adana’ya “Nefes aldıracak” demişti
Giriş Tarihi: 26.10.2022 13:37 Son Güncelleme: 26.10.2022 14:39

Kent değil “Hayalet Meydanı” Adana’ya “Nefes aldıracak” demişti

CHP’Lİ Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar’ın 6 yıl önce Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde “Adana’ya nefes aldıracak” diyerek temelini attığı Kent Meydanı kaderine terk edilmiş durumda. Başkan Karalar’ın içinde 600 ve 800'er kişilik iki adet tiyatro ve opera salonu, çocuk oyun evi, performans sanat merkezi, kadın istihdam ve eğitim merkezi ve belediye hizmet binası bulunacak denilen Kent Meydanı adeta “Hayalet Meydanı” durumunda.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Kent değil “Hayalet Meydanı” Adana’ya “Nefes aldıracak” demişti

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı olduğu dönemde kent meydanı yapmak için kolları sıvadı. Ancak bu proje adeta yılan hikâyesine döndü. 2016 yılında başlatılan proje bugüne kadar tamamlanamadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Kent Meydanı'na kendilerine devredilmesi için partilisi ve Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay ile görüştü. Rayiç bedeli iddiaya göre 500 milyon TL olan Kent Meydanı CHP'li iki başkan tarafından meclis kararı olmadan usulsüz bir şekilde Seyhan Belediyesi tarafından 182 milyon TL'ye devredildi.

BİTİRECEK KAPASİTE YOK

Kent Meydanı'nın "Utanç meydanı" olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, "Ortada meydan diye bir şey yok. Vatandaşlar mağdur edilmiş durumdalar. Zaten baştan yanlış bir projeydi. Adana için utanç verici bir durum. İki CHP'li belediye kendi aralarında kanunsuz bir şekilde devir işlemi yapıyor. Meclis kararı olmadan birbirlerine devir ediyorlar. Büyükşehir tapusu ben de diyor ama halen tapu Seyhan Belediyesinde. Tam bir çıkmaza girdiler. Bunlar da orayı bitirebilecek kapasite yok" dedi.

DÜKKANINI SORDU ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Bu yılın Haziran ayında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve partililer Mersin'in Tarsus ilçesinde Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatı tamamlandıktan sonra kapatılacağını iddia ederek Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın önünde açıklaması yaptığı sırada bir kişi, henüz tamamlanmayan Kent Meydanı Projesi'nden dükkan satın aldığını ancak projenin bitmemesi nedeniyle mağdur olduğunu söylemişti. Karalar, mağdur olduğunu söyleyen kişi ile görüştüğü sırada fotoğraflarını çekmek isteyen bir derginin imtiyaz sahibi Mehmet Emin Demirdal'a "Ne çekiyorsun?" diyerek tepki gösterince Bu sözden sonra ortalık karışmıştı. Partililer, Mehmet Emin Demirdal ile derginin genel yayın yönetmeni babası Kerem Demirdal'a tekme tokat girerek darp etmişlerdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

90’lı yılların unutulmaz ismi Merve İldeniz’i görenler tanımakta zorlandı!
SON DAKİKA! Bakan Bilgin açıkladı: Sözleşmeliye kadro için kapsam belli oldu! Sözleşmeli memura kadro yasası ne zaman çıkacak?
Akasya Durağı'nda Obayana'nın aşkı Dilek'ti... Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Pelin Sönmez'in değişimi dudak uçuklattı!
SON DAKİKA | TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı
5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen kendine hayran bıraktı! Fahriye Evcen'in karnı burnunda pozuna takipçilerinden yorum yağdı
FETÖ'cü pişkinliği pes dedirtti! Yakalananların birçoğu savunmasında aynı ifadeyi verdi
Türkiye dışında sadece 1 ülke yapabildi! Akıncı TİHA şimdi daha güçlü: 55 km'den vurabiliyor
Son dakika | İzmir Belediyesi'nin PKK'lı şefi Karayılan'ın yakın adamı çıktı! Görevi PKK’lılara kimlik ayarlamak
Yasak aşk skandalı çok konuşulmuştu! Berdan Mardini’den eski eşi Fatoş Yelliler’e gönderme: Hep ihanet!
Son Dakika | Halit Kıvanç hayatını kaybetti! Ünlü televizyon ve radyo sunucusu Halit Kıvanç'tan acı haber...
ARKADAŞINA GÖNDER
Kent değil “Hayalet Meydanı” Adana’ya “Nefes aldıracak” demişti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA